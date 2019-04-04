В Киеве на четыре дня ограничат движение по мосту Патона

В Киеве в связи с выполнением работ по ремонту покрытия на мосту имени Патона будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения в направлении бульвара Дружбы Народов. Об этом сообщает пресс-служба КК "Киевавтодор".



Ограничение будет действовать с 12:00 5 апреля до 22:00 8 апреля. "Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения", - говорится в сообщении.

