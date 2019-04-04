Партия Бойко назвала снижение цены на газ для украинцев на 2% насмешкой

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", лидером которой является депутат Верховной рады Юрий Бойко, считает, что снижение цены газа на 17 копеек (менее доллара) или 2% — это насмешка кабинета министров Украины над жителями страны.



Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в среду поручил НАК "Нафтогаз Украины" с 1 апреля продавать газ населению дешевле, чем 8,55 гривен (около 0,3 доллара) за 1 кубометр. "Нафтогаз" заявил, что в компании пока не видели решение правительства об отмене фиксированной цены на газ, однако с 1 апреля продают газ дешевле.



"Снижение цены газа на 17 копеек – насмешка кабмина Гройсмана над гражданами… Аттракцион невиданной щедрости от обанкротившейся еврореформаторской власти… По милостивому разрешению "Нафтогаза" с апреля 2019 года цена на газ может быть снижена на… 17 копеек за кубометр", - сообщили в четверг на сайте партии.



В сообщении отметили, что конечная цена газа для бытовых потребителей составит 8,38 гривен (около 0,30 долларов) вместо 8,55 гривен за кубометр.

"Иными словами, цена газа для населения будет снижена аж на 2%. И это притом, что, по данным МЭРТ (Минэкономразвития – ред.), средняя таможенная стоимость импортного природного газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления при ввозе на территорию Украины, снизилась на 14,5%", - заявили в "Оппозиционной платформе – За жизнь".



Кабинет министров Украины на заседании в среду отменил фиксированные цены на газ для населения, что, как рассчитывает премьер, позволит избежать повышения цены по требованию МВФ. Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев ранее предложил правительству отменить специальные обязательства этой госкомпании продавать населению газ по фиксированным, устанавливаемым кабмином ценам, заявив, что в результате граждане будут платить за "голубое топливо" меньше. При этом согласно меморандуму с МВФ, очередное повышение цен на газ для населения планировалось в мае.



Юрий Бойко баллотировался на пост президента Украины на выборах, которые прошли 31 марта, но не набрал необходимого числа голосов, чтобы выйти во второй тур. Он занял четвертое место, за него отдали голоса 11,67% граждан Украины. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие лидер первого тура Зеленский и Порошенко.

