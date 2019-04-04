Европарламент принял ограничения по СП-2

Депутаты Европарламента в четверг, 4 апреля, утвердили поправки к Газовой директиве, касающиеся трубопроводов из стран, не входящих в ЕС, в частности, Северного потока-2. О решении говорится в сообщении на сайте Европарламента. Поправки к директиве предусматривают, что правила ЕС (включая правила конкуренции ЕС) распространяются на все трубопроводы, находящиеся на территории ЕС, в том числе и на трубопроводы из стран, не входящих в ЕС.



"Отныне все газопроводы из стран, не входящих в ЕС, включая Северный поток-2, должны будут соблюдать правила ЕС: доступ третьих сторон, разделение прав собственности, недискриминационные тарифы и прозрачность. Это приводит к усилению энергетической безопасности на нашем континенте. Это всегда было главной целью Европейского парламента, и я рад, что мы достигли этого", - заявил после голосования докладчик Ежи Бузек.



Теперь поправки должны получить заключительное одобрение Советом ЕС.



После официального одобрения министрами, директива будет опубликована в Официальном журнале ЕС и вступит в силу через 20 дней. У государств-членов будет девять месяцев, чтобы привести свое национальное законодательство в соответствие с этой директивой, говорится в сообщении.



Представители Совета ЕС, ЕП и ЕК в феврале этого года согласовали компромиссный вариант поправок, частично изменив изначальные предложения ЕК.



Согласно компромиссному варианту, новые и действующие газопроводы из третьих стран в Евросоюз в территориальных морях стран ЕС должны будут соответствовать определенным правилам, которые сейчас распространяются на наземные трубы. Среди них - разделение деятельности по добыче и транспортировке газа. К этим нормам также относится возможность третьих сторон прокачивать газ и правила установления тарифов.

Две ветки Северного потока-2 должны быть построены до конца 2019 года. Они пройдут от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Общая мощность газопровода составляет 55 млрд куб. м газа в год.



Северный поток-2 пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран – России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Газ по Северному потоку-2 планируют поставлять с 2020 года.

