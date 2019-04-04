В Венесуэлу могут прибыть новые военные миссии из РФ - замглавы МИД Венесуэлы

Замглавы МИД Венесуэлы Иван Хиль не исключил прибытия из России новых военных миссий в рамках существующих договоренностей по военно-техническому сотрудничеству (ВТС).



"Группа военных специалистов находится в рамках наших соглашений и контрактов по ВТС, как уже говорилось. Они там будут столько, сколько потребуется", - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса", подчеркнув, что точных сроков их пребывания в Венесуэле нет.



И.Хиль добавил: "Это все будет зависеть (от их работы). Наверняка, прибудут новые миссии, но все это в рамках тех соглашений, которые уже существуют в сфере безопасности".

