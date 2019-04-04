В Киеве появилась улица Джона Маккейна

В Киеве официально появилась улица, которая носит имя покойного американского сенатора Джона Маккейна. Соответствующее решение принял в четверг, 4 апреля, Киевский городской совет, сообщает столичный депутат Александр Пабат в Facebook.



"Киевсовет проголосовал за переименование улицы Ивана Кудри в улицу Джона Маккейна. Думаю, не стоит говорить о политических нюансах действа", - написал политик в соцсети.



Ранее президент Петр Порошенко предложил Киевсовету переименовать улицу Ивана Кудри в Печерском районе Киева в честь сенатора США Джона Маккейна.



Напомним, Джон Маккейн, у которого в 2017 году был диагностирован рак мозга, скончался 25 августа на 82 году жизни.

