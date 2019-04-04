«Интер» открывает дачный сезон премьерой проекта «Шесть соток»

В субботу, 6 апреля, в 09:00 на телеканале «Интер» – премьера проекта «Шесть соток». Ведущая программы Валерия Микульская расскажет зрителям о том, как можно обустроить маленький участок и сделать дачную жизнь удобной и комфортной.



Каждый дачник мечтает превратить свой участок в красивое и уютное место, где было бы приятно проводить время. Как на небольшом клочке земли создать райский уголок? Как обустроить баню, беседку, мангал, разбить клумбу или построить бассейн? Команда проекта покажет, что за неделю можно сделать на маленькой площади.







«Шесть соток» – проект для тех, у кого уже есть дачный участок, при этом хозяева хотят узнать больше о том, как навести на территории порядок и получать удовольствие от отдыха. Также программа будет интересна тем, кто только планирует обзавестись своими сотками: она поможет избежать распространенных ошибок, – рассказывает ведущая Валерия Микульская. – К сожалению, большинство загородных жителей и дачников ассоциируют свои усадьбы, прежде всего, с постоянным тяжелым трудом. Часто слышу избитую фразу: «В частном доме нужно много работать». Наша задача – помочь героям и зрителям посмотреть на свой участок с другого ракурса, поверить в то, что он может быть настоящим оазисом в будничной суете. А также показать, как быстро и с минимальными затратами привести его в порядок».



В каждом выпуске программы «Шесть соток» зрителей ждут интересные лайфхаки, яркие идеи и решения. В рубрике «Советы ленивым дачникам» опытные садоводы расскажут, как правильно высаживать растения, удобрять, подрезать деревья и кустарники, как быстро собирать урожай. Также научат правильно ухаживать за участком, на который вы приезжаете всего раз в неделю.



Рубрика «Красота на даче» – это практические мастер-классы ландшафтных дизайнеров и декораторов. Телезрителей ждут советы, как с помощью простых инструментов и недорогих материалов сделать интересные вещи своими руками, соорудить дачную мебель или обустроить зону для пикников.



Отдельная рубрика будет посвящена кулинарии. Ее ведущая Юлия Бенкендорф расскажет, как и что можно приготовить на гриле. Стейки, рыба, овощи и даже десерты – тысячи уникальных рецептов украсят вашу дачную жизнь и докажут: блюда, приготовленные на открытом огне, лучше ужина в дорогом ресторане.



Команда проекта уверена: на дачном участке есть чем заняться круглый год. Поэтому в проекте «Шесть соток» будут подниматься вопросы и темы, актуальные для каждого сезона. «На даче всегда найдется работа, – заверяет продюсер проекта Дмитрий Харитонов. – Весной нужно подготовиться к озеленению и цветению: облагородить клумбы, высадить рассаду, взрыхлить грядки. Летом – бороться с сорняками и наладить систему полива. Осенью – собрать урожай, сделать запасы и готовиться к зиме. А в самый холодный сезон мы изучим правила подкормки и проведем уроки дачной химии. Зрителей также ждут советы от специалистов, например, как защитить дачный домик от воров. Но главное – мы будем учиться получать удовольствие от отдыха на даче».



В первом выпуске проекта «Шесть соток» – в эту субботу, 6 апреля, в 09:00 – телезрители узнают, как на дачном участке создать зону отдыха из палет, как получить богатый урожай картофеля и как приготовить куриную грудку на гриле с соусом песто из черемши.



Новый проект «Шесть соток» смотрите каждую субботу в 09:00 на «Интере».

