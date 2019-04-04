Moody's дало прогноз в случае победы Зеленского

Возможная победа Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов в Украине не окажет быстрого влияния на экономическую политику страны, поскольку премьер-министр и другие члены правительства назначаются и подотчетны парламенту. Об этом говорится в отчете международного рейтинговое агентство Moody’s, сообщает Интерфакс-Украина в четверг, 4 апреля.



"Сильно ограниченная позиция правительства в отношении ликвидности и минимальный доступ к рынку также дают властям мощный стимул соблюдать другие ключевые условия действующей в Украине программы stand by с Международным валютным фондом (МВФ)", – отмечает Moody’s.



Агентство ожидает, что при возможном президентстве Зеленского проводимые в настоящее время в стране реформы, особенно антикоррупционные, будут в значительной степени продолжены, как и было договорено с внешними партнерами.



В то же время Moody’s допускает, что эти стимулы значительно ослабнут, если экономические и финансовые условия нормализуются после президентских и парламентских выборов, поскольку неудовлетворенный спрос, вероятно, будет стимулировать экономическую активность в частном секторе, и политические риски могут снизиться, что вновь откроет доступ к рынкам.



"Следовательно, последующая программа МВФ, вероятно, появится только после периода длительных переговоров", – говорится в прогнозе.



По его мнению, гибкая платформа Зеленского предлагает пространство для будущих переговоров, но он, вероятно, столкнется с сильными препятствиями из-за оппозиции в парламенте, где его политическая сила в настоящее время не представлена.



Также агентство отмечает, что политические последствия потенциального президентства Владимира Зеленского все еще остаются неясными, так как отсутствует определенность в позициях его команды в ключевых областях политики. Исходя из уже сделанных заявлений кандидата, Moody’s предполагает, что в случае победы Зеленский, вероятно, займет более примирительную позицию по отношению к России, сохраняя при этом широко ориентированную на Евросоюз внешнеполитическую позицию.



По мнению агентства, полное сближение с РФ маловероятно, поскольку Зеленский вряд ли согласится на аннексию Крыма Россией и поддержит предоставление широкой автономии неподконтрольным частям Донбасса. С учетом того, что нормализация отношений может не состояться, запретительные торговые ограничения будут оставаться в силе по обе стороны границы, отмечается в комментарии агентства.



В Moody’s считают, что неопределенность в отношении поставок из России энергоносителей также останется повышенной независимо от результатов второго тура выборов.

