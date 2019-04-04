В ОБСЕ прокомментировали призыв РФ реформировать систему наблюдения за выборами

Наблюдатели ОБСЕ выполняют свою работу в соответствии с мандатом, согласованным всеми 57-ю государствами-участницами организации. Если все они консенсусом решат изменить данный мандат, тогда ОБСЕ изменит систему наблюдения. Об этом заявил в комментарии корреспонденту УНН пресс-секретарь Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Томас Раймер, комментируя заявление РФ о необходимости реформирования системы наблюдения ОБСЕ.



"Мы работаем и наблюдаем в соответствии с мандатом, который был дан нам всеми 57 государствами-участниками ОБСЕ, и мы продолжаем наблюдать в соответствии с этим мандатом. Если 57 государств-участников консенсусом согласятся изменить этот метод, то мы будем действовать в соответствии с новым мандатом. Мы просто действуем в соответствии с имеющимся у нас мандатом", - сообщил он.

