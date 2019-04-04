Порошенко подписал программу партнерства с НАТО

Президент Украины Петр Порошенко подписал годовую национальную программу укрепления партнерства между Украиной и НАТО. Об этом он сообщил в четверг, 4 апреля, на своей странице в Facebook. Порошенко отметил, что Украины готова взять на себя обязательства и начать выполнение Плана действий относительно членства в НАТО.



Он также выразил надежду, что союзники по достоинству оценят вклад Украине в защиту евроатлантического сообщества и начнут практическую дискуссию о предоставлении Украине конкретного плана.



"С верой в это подписываю очередную годовую национальную программу укрепления партнерства между Украиной и НАТО", - написал Порошенко.



Президент Украины также поздравил НАТО с 70-летним юбилеем, отметив, что Североатлантический альянс остается безальтернативным направлением для страны.



"Поздравляю наших союзников по НАТО c важным юбилеем! 70 лет назад цивилизованный мир объединился для создания Североатлантического альянса. За эти годы Альянс доказал, что он о мире, стабильности и человеческом достоинстве. За эти годы Альянс также доказал, что является наиболее прочной и эффективной командой единомышленников - ни одного случая, чтобы кому-то из членов кто-то угрожал", - написал он.



Порошенко также заверил, что Украина остается надежным партнером НАТО в построении общего и безопасного будущего.

