Порошенко завтра ожидает Зеленского в медпункте "Олимпийского" для дачи анализов

В 9.00 пятницы баллотирующийся на второй срок президент Украины Петр Порошенко ожидает в медицинской части НСК "Олимпийский" (Киев) кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского для сдачи анализов, заявил спикер избирательного штаба кандидата в президенты Украины П.Порошенко Олег Медведев.



"В рамках подготовки к дебатам Петр Порошенко завтра в 9 утра ждет Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона "Олимпийский", который Зеленский сам избрал для проведения дебатов, для сдачи всех необходимых анализов, в том числе употребления алкоголя и наркотиков", - сказал он на брифинге в четверг днем.



О.Медведев подчеркнул, что это должна быть независимая экспертиза сертифицированных лабораторий.



Как сообщалось, 31 марта после завершения голосования в первом туре президент Украины П.Порошенко выразил мнение, что перед вторым туром президентских выборов обязательно должны пройти предвыборные дебаты кандидатов. "Выборы - во втором туре. Ключевым элементом должны быть предвыборные дебаты", - сказал П.Порошенко журналистам в воскресенье в Киеве.



НОТУ пригласила кандидатов на пост президента, прошедших во второй тур выборов, принять участие в дебатах. Такое сообщение 1 апреля размещено на ее сайте. Теле- и радиоканалы общественного вещателя могут выступить площадкой для независимой дискуссии кандидатов на равных условиях, заявили инициаторы дебатов.



В.Зеленский 3 апреля призвал П.Порошенко выйти на дебаты на стадион и выполнить ряд выставленных им условий. "Обращаюсь к Петру Порошенко, вызовете меня на дебаты, мечтали, что я сбегу, "отморожусь", спрячусь… нет. Я – это не Вы в 2014 году. Я принимаю вызов, вот мои условия: ожидаю Вас здесь, на НСК "Олимпийский". Дебаты пройдут перед народом Украины, все каналы имеют право транслировать дебаты в прямом эфире, все журналисты имеют право присутствовать" - заявил он в видеообращении в среду вечером на странице в соцсети "Фейсбук".



Ночью 4 апреля П.Порошенко в обнародованном в микроблоге "Твиттер" видеоролике ответил В.Зеленскому об участии в дебатах на НСК "Олимпийском". "Правила дебатов прописаны в законе о выборах Президента, почитайте, пожалуйста. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Но стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", - заявил П.Порошенко.



Он также напомнил, что дебаты кандидатов в президенты - это не шоу, но серьезная дискуссия о стратегии развития государства, его ценностей, исторического вектора и приоритетов. А избирательная кампания определяет будущее страны на годы и десятилетия вперед.

