Умер режиссер "Джентльменов удачи"

В возрасте 88 лет после длительной болезни умер советский кинорежиссер "Джентльменов удачи" Георгий Данелия. Об этом информирует "Новая газета" со ссылкой на сообщение семьи режиссера, передает УНН.



Сообщается, что Данелию госпитализировали из-за воспаления легких в феврале. Он попал в реанимацию, врачи временно ввели его в искусственную кому, чтобы стабилизировать дыхание.



Георгий Данелия родился в мае 1930 года в Тифлисе. Через год вместе с семьей переехал в Москву. В 1950-е годы он учился в Московском архитектурном институте, а затем поступил на Высшие режиссерские курсы при "Мосфильме" в мастерской Михаила Калатозова.



Данелия выступил режиссером и сценаристом таких фильмов, как "Джентльмены удачи", "Кин-дза-дза!", "Мимино", "Афоня", "Тридцать три", "Я шагаю по Москве", "Сережа" и другие.

