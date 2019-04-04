В США пообещали найти способ выдворить военных РФ из Венесуэлы

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США готовы использовать "другие средства" в своем арсенале, после того, как дипломатические попытки убедить Россию вывести военный персонал из Венесуэлы не нашли никакого отклика у Москвы. Об этом в четверг, 4 апреля, сообщает Голос Америки.



"Мы, конечно же, говорили с русскими. Мы говорили им, насколько серьезно мы воспринимаем угрозу, связанную с дальнейшим использованием их военной силы внутри Венесуэлы", – заявил Помпео в радиоинтервью.



Он отметил, что ему не удалось убедить представителей РФ в том, что нахождение российских военных в Венесуэле не в их интересах.



"Поэтому мы обратимся к другим средствам американской мощи, чтобы у венесуэльского народа появился шанс получить демократию, которую они заслуживают, без кубинского или российского сапога, приставленного к их горлу".



Госсекретарь не стал уточнять, о каких "других средствах" идет речь, но напомнил, что президент Дональд Трамп четко дал понять Москве, что США "готовы сделать все необходимое, чтобы заставить россиян уйти".

