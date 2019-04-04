США будут сотрудничать с любым президентом Украины - Волкер

США будут сотрудничать с любым президентом Украины независимо от того, кто победит на президентских выборах, сообщил спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.



"Мы будем работать с Украиной над всеми этими пунктами. И мы будем работать с любым руководством, которое придет к власти. Украина сделала больше за последние 2 года, чем за предыдущие 25, но еще много работы впереди", - сказал К.Волкер в комментарии "Громадське" в четверг.



Он отметил, что США не поддерживают ни одного отдельного кандидата, а поддерживают принципы.

