В ВОЗ заявили о росте средней продолжительности жизни в мире

Средняя продолжительность жизни выросла в мире с 2000 по 2016 год с 66,5 до 72 лет. Такие данные содержатся ежегодном докладе Всемирной организации здравоохранения, опубликованном в Женеве, сообщает ТАСС в четверг, 4 апреля.



"Между 2000 и 2016 годом ожидаемая продолжительность жизни при рождении для обоих полов в целом выросла на 5,5 года – с 66,5 до 72 лет", – говорится в докладе.



Отмечается, что с 2000 года в мире выросла также "средняя продолжительность здоровой жизни" – с 58,5 до 63,3 лет. При этом в странах с высокими доходами на душу населения ожидаемая продолжительность жизни в 2016 году составляла 80,8 года, а в государствах с низкими доходами – 62,7 года.



По оценкам ВОЗ, в 2019 году в мире родится около 141 млн детей: 73 млн мальчиков и 68 млн девочек. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении у девочек, согласно докладу, составляет 74,2 года, а у мальчиков – 69,8 года.



Мальчиков рождается на 5-10% больше, чем девочек, но ввиду более высокой смертности среди мужчин, к 50-54 годам численное соотношение между полами выравнивается, а в возрастной группе 60-64 лет женщин больше в пропорции 100 к 95.

