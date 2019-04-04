С начала года на пожарах погибли более 700 украинцев

С начала года на пожарах в Украине погибли 702 человека, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.



«Уже которую неделю показатель трагических случаев в жилом секторе страны поражает стабильно высокими показателями. Так, за прошедшие сутки, 3 апреля, в жилом секторе произошло 209 пожаров, в результате которых погибли 3 человека. Травмированы 4 человека», – говорится в сообщении.



Принимая во внимание крайне неутешительную и трагическую статистику, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в очередной раз обращается к гражданам с просьбой неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.

