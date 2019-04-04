В штабе Порошенко предлагают провести несколько раундов дебатов

В избирательном штабе кандидата в президенты Украины Петра Порошенко предлагают провести несколько раундов дебатов кандидатам на пост главы государства. "Мы очень серьезно относимся к этому проекту, и считаем, что дебаты должны быть вообще не одни, а надо провести как минимум несколько раундов таких дебатов и обсудить, прежде всего, в блоках на этих дебатах те темы, которые относятся к конституционным полномочиям президента"...



... сказал спикер избирательного штаба кандидата в президенты Украины П.Порошенко Олег Медведев на брифинге в четверг в Киеве.



По его словам, во время дебатов необходимо обсудить такие блоки как оборона и безопасность, вопросы внешней политики и третий блок, связанный с гарантированием прав и свобод граждан.



"Считайте, что оно (предложение о проведении нескольких раундов дебатов штабу Владимира Зеленского – ИФ) уже есть. И только одни дебаты на стадионе, другие должны быть классическими дебатами так, как это происходит в большинстве европейских стран – такова наша позиция", - сказал О.Медведев.



По словам спикера штаба, дебаты – это не "95 квартал", это серьезный разговор между кандидатами, потому что избирательная кампания – это тот период времени, "который определяет будущее страны на годы, а возможно, и на десятилетия".

