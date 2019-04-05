Зеленский предложил Тимошенко стать ведущей дебатов с Порошенко

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский предложил лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко стать ведущей его дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко, соответствующее видеообращение он выложил в четверг на своей странице в Facebook.

Ранее Зеленский заявил, что принимает вызов Порошенко провести дебаты перед вторым туром выборов, но с условием, что они пройдут на стадионе в Киеве. Порошенко согласился.



"Петр Порошенко принял мой вызов на дебаты. Тон разговора резко изменили. Ну что же, господин президент, ваши нелепые извинения я принимаю, я человек простой... Эти дебаты - это шанс объединить Украину и прославить на весь мир как свободную демократическую страну", - заявил Зеленский в видеоролике.



Он также предложил Тимошенко стать арбитром и ведущей этих дебатов.



"Чтобы избежать подкупа, провокаций, административного давления мы предлагаем назначить отдельного независимого арбитра и ведущего для проведения дебатов. Юлия Тимошенко, вы заняли третье место в первом туре и не поддержали ни одного из кандидатов, сможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах?" - сказал Зеленский.



Он дал ей 24 часа обдумать предложение.





