Президент Эстонии заявила об угрозе от школ с русским языком

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд снова заявила, что преподавание русского языка в школах представляет угрозу эстонскому языку и культуре.



По ее словам, у Эстонии есть единый государственный язык и стоит задача, чтобы все воспитанники в детских садах и выпускники школ говорили по-эстонски. Политик подчеркнула, что низкий уровень владения эстонским языком привел к тому, что в крупных городах существует социальная изоляция представителей русской общины. Она также отметила, что в Эстонии по-прежнему нет школ и детских садов, работающих полностью на эстонском языке.



В феврале 2019 года она уже выступила за дерусификацию школ, заявив, что постепенно формируется единый взгляд на будущее системы образования, и полный переход на государственный язык позволит больше не делить население Эстонии "на две общины".



На данный момент образовательная программа в русских школах и гимназиях Эстонии частично ведется на эстонском языке согласно закону "Об основной школе и гимназии", принятому в 2010 году. Прописанная норма гласит, что соотношение предметов на эстонском и русском языках должно быть доведено до показателя 60 и 40 процентов соответственно. На сегодняшний день в Эстонии работают 74 школы, где можно получить образование частично на русском языке.



Представители русской общины проживают практически во всех регионах Эстонии, но их концентрация наиболее высока на северо-востоке и юго-востоке Таллина. Вместе с тем доля русских среди граждан Эстонии ниже их доли среди всего населения страны по причине того, что гражданами в 1990-е были признаны лишь граждане довоенной Эстонской Республики, а также их потомки.

