Страны НАТО согласовали меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море

Страны НАТО согласовали меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам первой сессии Североатлантического совета НАТО на уровне глав МИД в Вашингтоне.



Предусматриваются учения, обмен информацией и заходы в порты акватории. При этом Столтенберг не сообщил никаких деталей, повторив в целом заявленные ранее планы.



По его словам, принятые меры помогут улучшить осведомленность НАТО о ситуации в Черном море. Генсек альянса подчеркнул, что Россия продолжает военное усиление в регионе, поэтому НАТО "сохранит свое внимание и присутствие в этом жизненно важном регионе".



Ранее в российском МИД заявили, что НАТО подталкивает власти Украины к новым провокациям. В качестве подтверждения ведомство привело слова американского постоянного представителя при альянсе Кэй Бэйли Хатчисон, которая объяснила наращивание силы в регионе необходимостью "гарантированного прохождения украинских судов".



Три корабля ВМС Украины 25 ноября прошлого года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу.



Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Береговая охрана ФСБ задержала корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ. Против них возбудили уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.



Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая была связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

