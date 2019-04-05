Цена нефти Brent превысила $70

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,02 п.п. по состоянию на 20:53 мск - до $70,03 за баррель, свидетельствуют данные биржи.



В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше уровня $70 за баррель 12 ноября 2018 года.



На этом фоне российская валюта укрепилась к доллару и евро. Так, курс доллара опустился на 2 копейки, до 65,43 рубля, а курс евро - на 3 копейки, до 73,36 рубля.

