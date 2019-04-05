Комиссар СЕ выразила надежду на освобождение Вышинского

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович на встрече с членами СПЧ в четверг выразила надежду на освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, рассказал РИА Новости участник встречи, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

"Сегодня состоялась встреча комиссара по правам человека в Совете Европы Дуньи Миятович с Михаилом Федотовым, советником президента и председателем Совета по правам человека и развитию гражданского общества, а также и с другими членами СПЧ", - рассказал Соловьев.



"Был обсужден широкий круг правозащитных вопросов, и в частности, один из членов совета задал вопрос о судьбе Кирилла Вышинского, нашего коллеги. Дунья Миятович сказала, что она недавно общалась на тему Вышинского с (российским омбудсменом Татьяной) Москальковой, которая посещала Вышинского в тюрьме, и дело Вышинского у нее постоянно на контроле. Она надеется, что давление множества правозащитных международных организаций все-таки даст Кирилла Вышинского освободить", - добавил он.



Сейчас Вышинский находится под арестом в Лукьяновском СИЗО Киева, суд продлил ему арест до 24 мая.



Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского. Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.



Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

