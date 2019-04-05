Синод РПЦ отметил мужество и твердость духовенства и верующих на Украине

Священный Синод Русской православной церкви на заседании в четверг обсудил текущую церковную ситуацию на Украине и выразил полную поддержку канонической Украинской православной церкви, отметив "мужество и твердость" всего епископата, духовенства и верующих УПЦ.



"Выразить всемерную поддержку канонической Украинской православной церкви, проходящей через период тяжелейших испытаний... подчеркнуть, что вся полнота Русской православной церкви высоко ценит мужество и твердость, являемые епископатом, клиром, монашествующими и благочестивыми мирянами УПЦ в условиях гонений, развязанных против нее нынешней государственной властью Украины", - говорится в опубликованных постановлениях Синода.



Архиереи РПЦ также поддержали принятое накануне Синодом УПЦ заявление относительно ситуации в украинским и мировом православии, в котором говорилось о том, что "идея преодоления церковного раскола в Украине через предоставление томоса об автокефалии неканоническим церковным группировкам оказалась ошибочной". В заявлении Синода Константинопольского патриарха Варфоломея также призывают отозвать томос, а властей Украины – прекратить дискриминацию и гонения на каноническую церковь.



Ранее президент Украины Петр Порошенко добился получения представителями раскольнических церковных структур в стране от Константинопольского патриарха Варфоломея "томоса об автокефалии". Хотя власти Украины, в том числе и сам Порошенко, обещали не вмешиваться в церковные дела, делают они это постоянно. Против ряда священников канонической канонической УПЦ возбуждены уголовные дела, Верховная рада принимает законы о передаче храмов Константинопольскому патриархату, а в последнее время из разных частей страны стали поступать сообщения о силовом захвате храмов Украинской православной церкви.

