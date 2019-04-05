МИД РФ считает обсуждение признания украинских выборов преждевременным

Пока преждевременно говорить о перспективах признания Москвой итогов выборов президента Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Конечно, преждевременно подводить итоги (выборов президента Украины - ред.), учитывая, что, как я уже сказала, страна находится в кульминационном моменте принятия судьбоносного решения.

Поэтому что касается подведения итогов, которые будут проходить на Украине, что касается оценки процесса, это все будет по итогам выборов. И оценка легитимности, нелегитимности, и так далее - это все по итогам", - сказала она на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.



"Все только по окончании выборного процесса. Если победит тот кандидат, если победит этот кандидат - возможны ли позитивные сдвиги в ту или иную сторону? Возвращаемся к пункту первому - давайте дождемся, и тогда мы будем понимать, о ком идет речь и какова может быть хотя бы после выборов программа того или иного кандидата", - отметила представитель МИД РФ.



Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие лидер первого тура Дмитрий Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.



ЦИК Украины говорил, что не зафиксировал серьезных нарушений в ходе голосования. Однако, по данным МВД, полиция зафиксировала с 31 марта по 2 апреля почти 2,7 тысячи сообщений о нарушениях в ходе голосования на выборах президента, возбуждено более 70 уголовных дел.



Впервые на этих выборах в качестве наблюдателей не было российских граждан. Москва считает, что отказ Киева допустить на выборы наблюдателей из РФ ставит под вопрос легитимность всего избирательного процесса, а также возможность признания итогов голосования. Кроме того, из-за закрытия участков в России, а также отказа от проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, 7-10 миллионов граждан Украины не смогли проголосовать.

