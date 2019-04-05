Захарова рассказала, что уже не чувствует народ Украины братским

Захарова рассказала, что уже не чувствует народ Украины братским

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что она лично не может говорить о том, что ощущает братским народ Украины, несмотря на общую историю, которая связывает страны.

"Я вот, например, сама, как индивид, не чувствую какую-то, так сказать, сопряженность в братском отношении с народом Украины. Я говорю о своем, внутреннем ощущении. Оценки, которые даются братскому народу... ну, не знаю, старшее поколение, может быть, и чувствует. Я вот, например, уже все-таки принадлежу к другому народу. У нас есть общая история, но ощущений я не разделяю", - сказала Захарова в эфире радио "Эхо Москвы".

По ее словам, нынешняя ситуация на Украине очень сложная и драматическая в историческом контексте. Она подчеркнула, что предстоящий второй тур выборов президента страны останется "выбором украинского народа - это украинские граждане выбирают себе президента, и профессия здесь ни при чем". При этом Захарова вспомнила прошлые выборы президента Украины, которые прошли в 2014 году после событий "евромайдана".

"Главное - это консолидация общества. Вспомните выборы 2014 года. Сегодня все спрашивали - признаете или нет? Ну, во-первых, они должны состояться... Все, включая и Россию на протяжении нескольких лет, мне кажется, только и давали кредит Киеву на построение собственной государственности. В 2014 году на выборах побеждает Порошенко - там же не то, чтобы о нарушениях надо было говорить или можно было говорить, там надо было просто отвернуться в другую сторону и сказать: все - выбрали? А вы забыли, с какими формулировками мы признали? Это вопрос был о том, что это шанс, кредит, который дается Украине как государству, с учетом всех формулировок о братском народе", - добавила она.