Захарова рассказала, что уже не чувствует народ Украины братским

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что она лично не может говорить о том, что ощущает братским народ Украины, несмотря на общую историю, которая связывает страны.



"Я вот, например, сама, как индивид, не чувствую какую-то, так сказать, сопряженность в братском отношении с народом Украины. Я говорю о своем, внутреннем ощущении. Оценки, которые даются братскому народу... ну, не знаю, старшее поколение, может быть, и чувствует. Я вот, например, уже все-таки принадлежу к другому народу. У нас есть общая история, но ощущений я не разделяю", - сказала Захарова в эфире радио "Эхо Москвы".



По ее словам, нынешняя ситуация на Украине очень сложная и драматическая в историческом контексте. Она подчеркнула, что предстоящий второй тур выборов президента страны останется "выбором украинского народа - это украинские граждане выбирают себе президента, и профессия здесь ни при чем". При этом Захарова вспомнила прошлые выборы президента Украины, которые прошли в 2014 году после событий "евромайдана".



"Главное - это консолидация общества. Вспомните выборы 2014 года. Сегодня все спрашивали - признаете или нет? Ну, во-первых, они должны состояться... Все, включая и Россию на протяжении нескольких лет, мне кажется, только и давали кредит Киеву на построение собственной государственности. В 2014 году на выборах побеждает Порошенко - там же не то, чтобы о нарушениях надо было говорить или можно было говорить, там надо было просто отвернуться в другую сторону и сказать: все - выбрали? А вы забыли, с какими формулировками мы признали? Это вопрос был о том, что это шанс, кредит, который дается Украине как государству, с учетом всех формулировок о братском народе", - добавила она.

