Община УПЦ подала в суд на власти Ровенской области из-за захвата храма

Петропавловская община УПЦ в селе Постоянное Ровенской области подала в суд на власти Ровенской области из-за захвата Свято-Покровского храма представителями "новой церкви", сообщил настоятель прихода, протоиерей Александр Мальчук, слова которого приводит сайт УПЦ.



Священник сообщил, что с середины января произошло несколько попыток захватить храм сторонниками неканонической церковной структуры. В феврале в селе состоялось собрание территориальной общины, где представители областной госадминистрации предлагали перейти в "новую церковь". По результатам голосования были поданы документы на перерегистрацию религиозной общины



"Петропавловская религиозная община села Постоянное Костопольского района Ровенской области подала заявление в суд на Ровенскую ОГА (областная государственная администрация – ред.). Чиновники зарегистрировали приход ПЦУ по нелегитимным документам с теми же регистрационными данными, что и у религиозной общины УПЦ... Вооруженные неправомочными документами активисты ПЦУ срезали замки и проникли в здание храма УПЦ", - приводит в четверг слова Мальчука сайт информационно-просветительского отдела УПЦ.



В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляют об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ. Захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ – таким образом украинские власти выполняют обещание об "исключительно мирном и добровольном переходе приходов, в четкой определенной законом процедуре".

