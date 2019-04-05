В Москве не получали предложений об обмене украинца Гриба

Москва не получала от Киева предложений поменять осужденного в РФ украинца Павла Гриба на россиянина Алексея Седикова, осужденного за участие в ополчении ЛНР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



"Мы со стороны украинских дипломатических, внешнеполитических или иных структур, которые уполномочены заниматься такими вопросами, этой информации не получали. У меня нет таких данных, что какие-либо предложения от украинской стороны, от структур, которые имеют право и занимаются, чтобы нам такие предложения делались", - заявила Захарова в ответ на вопрос, предлагал ли Киев обменять пленного россиянина Седикова на украинца Павла Гриба.



"Мы делаем все для того, чтобы... по каждому случаю оказывать содействие. Не везде это удается", - заверила Захарова.



По сообщению "Новой газеты", гражданин России Алексей Седиков был осужден 3 марта 2017 года судом города Попасная Луганской области Украины на одиннадцать лет колонии по четырем статьям УК за участие в ополчении ДНР.



Северо-Кавказский окружной военный суд 22 марта приговорил Павла Гриба к шести годам колонии общего режима за содействие терроризму. Как доказало следствие, в 2017 году Гриб с территории Украины через интернет убеждал старшеклассницу из Сочи взорвать бомбу на выпускном вечере 30 июня, после чего бежать из страны. По данным ОНК, 25 марта Гриб начал голодовку, ссылаясь на отсутствие медицинской помощи в СИЗО. Он был переведен в отдельную камеру под наблюдение врачей.



Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова в конце января заявляла, что Гриб "находится на грани жизни и смерти", ему требуется немедленная операция на сердце. Кроме того, украинский омбудсмен утверждала, что Гриб не обеспечивается полноценным медикаментозным лечением. Врач Гриба в начале марта в суде подтвердил, что здоровье Гриба ухудшается из-за прогрессирования "портальной гипертензии" и ряда сопутствующих заболеваний.



Члены ОНК Ростовской области, посетившие Гриба в СИЗО в начале марта, сочли, что "состояние его здоровья улучшается". глава Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Леонид Петрашис отмечал, что Гриб неоднократно проходил обследование, в том числе в областном диагностическом центре, а медикаментозное лечение получал в полном объеме.

