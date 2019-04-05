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Сборы фильма "Капитан Марвел" превысили миллиард
Фантастический блокбастер от киностудии Marvel "Капитан Марвел" стал первым миллиардером 2019 года. Об этом сообщает специализированный сайт Box Office Mojo в четверг, 4 апреля.
В прокате Северной Америки картина заработала 358 млн долларов, а в мировом – 644 млн долларов. Теперь это первая экранизация комиксов, посвященная женщине, собравшая более миллиарда.
Отметим, что теперь в активе студии Marvel насчитывается семь фильмов-миллиардеров: "Капитан Марвел", "Мстители 3: Война бесконечности", "Мстители 2: Эра Альтрона", "Мстители", "Железный человек 3", "Черная пантера" и "Первый мститель: Другая война".
Скорее всего, в мае нынешнего года к этому списку добавится еще одна картина – "Мстители 3: Финал".
Всего за историю мирового кинематографа кассовые сборы от миллиарда долларов и выше в активе у 38 фильмов.