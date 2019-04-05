Депрессия, ожирение и хроническая боль имеют много общего

Как показали исследования, блокирование белка FKBP51 у мышей позволяло уменьшить остроту хронической боли, улучшить настроение и снизить вес, пишет The Daily Mail. Также исследуются ингибиторы FKBP51 в качестве средств против алкоголизма и рака (некоторые глиобластомы демонстрируют повышенную экспрессию этого белка).



Работой с белком занимаются сотрудники Технического университета Дармштадта. Ученым удалось получить мощный ингибитор FKBP51, отличающийся селективным действием. Но это было не просто. FKBP51 экспрессируется во всем теле, включая головной мозг, скелетную мускулатуру и жировую ткань. У белка множество ролей, начиная с регулирования поглощения глюкозы и заканчивая тем, как тело справляется со стрессом.



Сложность в том, что белок FKBP51 очень похож на белок FKBP52. По структуре у них действительно много общего, однако функционал разный. Оказалось, FKBP51 может меняться отличным от FKBP52 образом. И эта особенность позволила получить селективный ингибитор.

