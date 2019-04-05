Психозы недели. Кузькина мать-2019

Мой сосед Жора в истерике. Он один из тех 4 млн. 813 тыс. 67 дебилов, которые в первом туре проголосовали за Вову ЗЕ. Ну, вы понимаете. Жора думал, что это приколы демократии. Оказалось, измена родине. Прочитал Бирюкова и Муждабаева, понял, что демократия имеет свои пределы. Предателей надо отстреливать. Теперь у него вопрос: как будут вычислять? Голосование – оно ж вроде бы тайное? Хотя у бюллетеня есть корешок. Может, по корешкам?



Проблема Жоры близка миллионам наших сограждан, которые читают не только Instagram, а и Facebook. В «Инстаграме»-то хорошо. Приятные картинки. Заходишь, сразу встречает радушная команда “зеленых”. Начинает смешить.



А на цукербергщине сплошное мрачилово, перемежающееся с мочиловом. И баны, баны, баны. Не удивительно, что, пока порохоботы собачились с юлеботами в FB, основная часть продвинутого населения переместилась в «Инсту». И отлично проводила там время.



И вот что вышло. Цитирую исключительно фейсбучные каменты, без редактуры:



“Информационная война проиграна.



СБУ саботировала полностью, Нацрада саботировала полностью. МИП - вообще кретины разогнать давно надо было. Стратеги АП, Рада - саботировали полностью.



Вы не объясните людям у которых в голове говно "обещал доллар по 8" "обещал закончить войну за две недели" это тем, что что-то не сделано.



Нужны другие методы. Нужно выжигать брехню. Других способов нет!”.



Тоже считаю, что МИД, СБУ, Нацраду и других предателей после победы ПАП во втором туре надо привлечь к ответственности. Не одним же дебилам отдуваться. Те, кто допустили такую ситуацию, должны ответить по всей строгости. Верховная Рада, почти 450 типа народных избранников – они-то куда смотрели? Почему вовремя не остановили провокацию Путина и довели соседа Жору до греха?



Ведь если бы не было “зеленого”, он мог проголосовать за синего, или бело-синего, или желто-синего, в крайнем случае за бордового. Ну, это если совсем нет кандидатов. Даже Рыдованова и Юрия Тимошенко. А так ему предоставили возможность, как написал бежавший из России журналист Аркадий Бабченко, “про**ать Украину”.



Бабченко точно знает. Если бы у него был украинский паспорт, он бы не дал ничего “про**ать”. Но, поскольку он не гражданин Украины, хотя считает Украину своей страной и даже имитировал свою смерть за Украину, обмазавшись томатной пастой по заданию СБУ, то спорить с ним бесполезно.



Даже Жорику, который тут родился, вырос, и все его предки тоже. Все равно Жорик – дебил. Потому что поступил подло. Это называется, по словам Бабченко: “назло Порошенко про*бу страну…”. А “хуже всего, что за один вчерашний день Украина сильно обрушила свой имидж стабильно развивающейся в сторону Европы страны”.



Что же ты наделал, Жора! Страна стабильно развивалась в сторону Европы. А теперь она будет стабильно развиваться в другую сторону. Даже стесняюсь сказать какую. Это надо немедленно остановить и пресечь.



Как сказал гарант в ночь голосования, когда ему доложили предварительные итоги этого самого голосования, “посміялися і досить; 2 квітня – рішуче рухаємось вперед, бо вже не до жартів”.



И Жоре тоже “ не до жартів”. Потому что он прочитал на сайте у беременной Сони Кошкиной, что руководитель фракции Блока Петра Порошенко в Верховной Раде Артур Герасимов на вопрос “А якщо вибори виграє Зеленський?” ответил: “Ви стріляти вмієте?”. Затем рассказал “скільки “цинка відстріляв” особисто”.



Причем в статье не уточняется, в кого стрелял Герасимов, когда, как брешут СМИ, прятался у своего водителя Безлера (того самого из Горловки). Но об этом все забыли. А про Жорика не забудут. Для предателей нет срока давности. Пообещал же Юрий Бирюков: “Поклонники Зеленского, вы протестный электорат? Да хрен там! Мы покажем вам протест”. Мой сосед не понял намека, пока Муждабаев не разъяснил.







Ну а что делать, если есть “великі сумніви у тверезості мислення частини населення нашої країни”? Странно, что их всех не признали недееспособными по этой причине еще до голосования. Преступная халатность медицины во главе с и.о. Ульяной Супрун. Не тем бабенка занималась.



Правильно пишет в FB некая Nataliia Boiko: “Я скажу непопулярную вещь: в белых перчатках здесь не выиграть. Надо сбить рейтинг оппонента одним жёстким ударом. Нет, я не знаю, как. Но то, что предлагают убеждать не определившихся и не проголосовавших, с таким разрывом, как мёртвому припарки”.



Согласен, что убеждениями делу не поможешь. Тем более что убеждать-то некого. Как отмечает “дописувач” Андрей Мирошниченко: “Это не протестный электорат, а быдло, которому шоб поржать. Потом они будут на коленях просить у Путина отремонтировать деревянный туалет на улице. Им в этом состоянии комфортно. На самом деле там говорить не с кем. Их надо очаровывать примитивной хренью. Беня очаровал. Петя — нет. Результат может быть пострашнее итогов правления Овоща”.



Жора, прочитав этот камент, застыл от недоумения. Он не собирался просить Путина отремонтировать деревянный туалет на улице. У него унитаз фирмы Toto Washlet – с циркониевым покрытием, УФ-светом для антибактериального эффекта и даже функцией сушки.



Он вообще не нуждается в деньгах. И не просит субсидий. Работает продажником на оптовой фирме. К идеям «русскомирцев» он индифферентен. А самое главное – он не молодежь. Ему, как и мне, через несколько лет полтинник. На что он купился?



Предварительно – на коммерческий подход: “Юлька вбухала кучу бабла в “Новый курс”, Петюня – в “Сетку”. А эти юмористы устроили себе президентское гастрольное турне. Еще и бабла подняли на билетах нормально”.



А потом к ним на фирму пришли люди в камуфляже из страшного ведомства и начали искать в накладных товар из страны-агрессора, попутно разъясняя, какие сроки грозят за такого рода подрывную деятельность. И помогли Жоре сделать неправильный выбор.



Испугали его настолько, что “про**ал” Украину. Обрек ее не неминуемый крах. Детали которого ему и прочим недоумкам разъяснил лично первый вице-премьер Степан Кубив. Пардон, но снова цитата:



“Економіка покаже рецесію, гривня впаде, ціни зростуть як і безробіття. Доходи родин зменшаться як закономірний наслідок зупинки реформ і невизначеності зовнішнього та внутрішінього політичного курсу України.



Війна почне розповзатися за лінію розмежування, бо Президент - ще й Верховний Головнокомандувач, який має чітко і "без жартів" чинити опір досвідченим професійним військовим (і сепаратистам, які за п'ять років набралися досвіду, зброї та не здадуть усе це дешево).



Росія, якою керують нахабні, але без сумніву сильні та досвідчені політики, скористається політичною турбулентністю та невизначеністю в Україні. Відтак посилить політичну, економічну агресію та пропаганду, розширить сепаратизм у решту регіонів України аби спричинити ще більшу економічну нестабільність та стимулювати реванш проросійських сил”.



Но даже официальное заявление первого вице-премьера не убеждает Жору, что продажи его фирмы не просто упадут – их вовсе не будет. Жора как упертый комерс твердит свое: мол, гривна не упала, рынок спокоен, значит, и бояться особо нечего.



Ну, что с него возьмешь? Идиот клинический. Путинский отморозок. Одним словом – говнюк. И не он один такой. Встречаются еще “молодые сцыкухи” с наращёнными (через ё) ногтями и ресницами, которые хорошо зарабатывают продажей всякого говна через «Инстаграм». С мозгами, засранными инфузорией. Это – тоже цитата.







Но достучаться до таких, как Жора, простым мудрым соотечественникам, вся семья которых, включая дедушку 82 лет, горой стояла против избирательных технологий Кремля, непросто. Тут нужна решимость Бирюкова, ружье Муждабаева и умение Бабченко умирать и воскресать за Украину без вреда здоровью.



Только они втроем, наши доблестные три мушкетера, могут показать миллионам “зеленых человечков” кузькину мать. Чтобы даже не думали променять предсказуемость на неизвестность, ибо в ней есть надежда. А в предсказуемости надежды уже нет. И так все ясно.



