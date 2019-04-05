Зеленский в прямом эфире показал, как сдает кровь на анализ

В пятницу, 5 апреля, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сдержал обещание и пришел сдавать кровь на анализы.



Видео процесса опубликовано в официальном Facebook кандидата. Врачи усадили шоумена в кресло и начали процесс отбора крови из вены. Перед началом процедуры Владимир Зеленский выпил стакан воды.



Владимир Зеленский сдал на анализ только кровь (ногти и волосы на проверку кандидат не сдавал - Прим.Ред.). Через три дня результат анализов прийдет ему на е-почту.



После того как с процедурой было покончено Зеленский пояснил журналистам, что пригласил Юлию Тимошенко арбитром на дебаты, потому что она заняла третье место в первом туре, и что это просто приглашение, а никак не условие для дебатов с Порошенко.





