Порошенко показал, как сдает кровь, но показал не всем

В медпункте НСК Олимпийский сегодня, 5 апреля, сдал свои анализы президент Петр Порошенко. Пресс-служба президента показала процесс в прямом эфире, который транслировался на Facebook.



Кстати, на анализы к Порошенко не пустили большое количество журналистов, в том числе и корреспондента "Страны".



Причиной недопуска стало то, что журналистов "не нашли" в списках на аккредитацию. В числе непопавших оказались "Страна", "1+1", "НАШ", "Kyiv Post", "Правда тут", "Киев", "Вести". Все стояли в холле и ожидали представителей пресс-службы.





