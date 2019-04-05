В ОБСЕ назвали количество жертв среди гражданских при пересечении линии разграничения на Донбассе

С начала года во время пересечения линии соприкосновения на Донбассе по естественным причинам умерли 16 человек, еще четверо погибли в результате боевых действий. Об этом говорится в отчете ОБСЕ со ссылкой на председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурула Апакана.



"За этот год инциденты, связанные с минами и боеприпасами, а также нарушения режима прекращения огня, количество которых постоянно колеблется, уже унесли жизни 20 гражданских лиц. Кроме того, он обратил внимание на то, что с начала зимы во время пересечения линии соприкосновения по естественным причинам умерли 16 человек, преимущественно пожилого возраста", - говорится в сообщении.



Он заявил, что ситуация на востоке Украины остается нестабильной. Апакан призвал к полному соблюдению режима прекращения огня и отводу тяжелого вооружения. Глава Миссии сказал, что для ОБСЕ люди и в дальнейшем будут оставаться в центре внимания, особенно наиболее уязвимые слои населения.

