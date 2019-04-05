Экс-супруга богатейшего человека отсудила $35 миллиардов

Глава компании Amazon Джефф Безос, который является богатейшим человеком в мире, и его супруга Маккензи пришли к соглашению касательно раздела имущества в связи с разводом. Жена предпринимателя получит свыше 35 миллиардов долларов. Об этом отмечено в Twitter Маккензи.



Отмечается, что супруга согласилась уступить Безосу все акции газеты The Washington Post и аэрокосмической компании Blue Origin. За ней числятся четыре процента акций Amazon (это четверть совместной доли), стоимость которых оценивают в 35 миллиардов долларов.



По информации Bloomberg, после развода Маккензи станет четвертой богатейшей женщиной мира.



При этом Джефф Безос и после развода сохранит за собой звание богатейшего человека планеты.

