Сезон пикников и банкетов начинается в Харькове

Синоптики обещают нам в апреле хорошую, теплую и сухую погоду. Значит, настало время подумать о пикнике.

Только представьте: вы находитесь в месте с отличным видом, ветер шелестит кронами деревьев, слышны голоса птиц. Если прислушаться, можно услышать, как плещется рыба в реке. Весенний ветер еще свеж, но он уже теплый, уже не заставляет подтягивать молнию на куртке до самого подбородка.

Рядом с вами ваши друзья. Вы смеетесь, шутите, пытаетесь собирать полевые цветы. Кто-то пошел в пролесок и ищет грибы, хотя понимает, что для грибов еще слишком рано. Играет музыка, светит солнце. Единственное, что отвлекает от созерцания природы и дружеской беседы, так это пряный запах, исходящий от гриля с мясом и овощами. Он нежно щекочет ноздри и вызывает такой аппетит, как будто вы не ели дня три.

Но вам не нужно рубить дрова, пачкаться в золе и следить, чтобы мясо не подгорело. Вместо этого вы идете и садитесь за стол с красивой скатертью и закладываете салфетку за воротник. Ведете себя так, как в хорошем ресторане. И на стол вам подают блюда от именитого шеф-повара. Это не просто мясо, запеченное на гриле. Это фирменный деликатес, попробовав который впервые ваши гости тут же начинают говорить что-то про "первый раз в жизни".

От мечты к реальности

Признайтесь, только от прочтения этого текста у вас разыгрался аппетит. Красивая картина, правда? Воплотить ее в реальность совсем несложно. Достаточно сделать заказ в компании "Гранд Кейтеринг".

И не стоит волноваться о деталях. Профессионалы все возьмут на себя. Подготовят площадку и поставят столы. И неважно, сколько километров разделяют вашу поляну и Харьков. Если нужно − расставят шатры, чтобы защитить ваших гостей от любых капризов погоды. Организуют музыку, декоративное оформление и безупречную сервировку. Сделают все по высшему разряду. Про кухню и говорить нечего. Вас ждут уникальные творения одного из лучших шефов в нашем регионе.

Аренда посуды и оборудования

Grand Catering поможет решить вам любые проблемы. Можно заказать комплексную организацию мероприятия или только воспользоваться профессиональным оборудованием. Для вас − шатры, большие и плотные. Защитят и от солнечных лучей, и от ветра, и от дождя. Столы и стулья, идеально подходящие для банкета. С красивыми накидками, безупречно белыми скатертями и цветными лентами. Оформленные именно в том стиле, который вы считаете своим. Великолепная посуда. Изящная и практичная. И все это можно арендовать по вполне демократичным ценам в компании "Гранд Кейтеринг".