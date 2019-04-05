НСК "Олимпийский" ждет заявление о проведении дебатов до 17 апреля

Руководство Национального спортивного комплекса "Олимпийский" ждет официальное заявление о проведении дебатов до 17 апреля. Об этом во время пресс-конференции сообщил заместитель генерального директора НСК "Олимпийский" Виктор Анисимов, передает корреспондент УНН.



"Желательно где-то до 17 апреля, хотя бы два дня, поэтому мы ждем", - сказал Анисимов на вопрос, к какому сроку должно поступить заявление, чтобы успеть подготовиться к проведению дебатов.



Он добавил, что НСК "Олимпийский" имеет все технические возможности, чтобы провести дебаты на высшем уровне.



Напомним, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский согласился на дебаты перед вторым туром выборов, однако выдвинул свои условия для действующего главы государства Петра Порошенко.



Его предложение принял действующий глава государства и второй кандидат в президент Петр Порошенко.



Председатель правления ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" Зураб Аласания заявил, что НОТУ начинает переговоры с кандидатами в президенты по организации их дебатов на НСК "Олимпийский".



Директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко заверил, что правоохранительные органы без проблем смогут обеспечить охрану порядка на НСК "Олимпийский" во время проведения запланированных дебатов.

