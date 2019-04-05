В Черном море стартуют масштабные учения НАТО

В Черном море в пятницу, 5 апреля, стартуют крупнейшие многонациональные морские учения НАТО "Морской щит - 2019" (Sea Shield 2019) с участием 20 кораблей стран Альянса и 2,2 тысячи военнослужащих, продлятся учения по 13 апреля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию миссии Украины при НАТО.



"5-13 апреля 2019 года в Черном море будут проводиться крупнейшие многонациональные морские учения НАТО "Морской щит - 2019". 14 румынских военных кораблей и 6 военных кораблей из Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов, Турции с участием 2200 военнослужащих будут выполнять совместные боевые задачи в черноморском регионе", - указали в миссии Украины при НАТО в Twitter.



В свою очередь, в 6-м флоте США, зоной ответственности которого является Средиземное море и прилегающие воды Атлантики, отметили: "Морской щит - 2019" - это крупнейшие учения НАТО на Черном море - многонациональные учения, призванные укрепить наши профессиональные взаимоотношения и улучшить общую координацию с нашими союзниками и партнерами".

