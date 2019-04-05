MARUV выпустила клип на свой хит Siren Song

Скандально известная певица MARUV, отказавшаяся от участия в Евровидении-2019, представила клип на свой хит Siren Song. В ленте показаны девушки в латексных одеждах и откровенных боди, а также многочисленные сексуальные сцены.







Видеоработа артистки за считанные часы набрала более 30 тысяч просмотров. Многие пользователи в комментариях восторженно отозвались о клипе.



Известно, что MARUV одержала победу в Национальном отборе на Евровидение-2019 именно с этой песней. Однако позднее, из-за скандала с выступлениями в РФ и контрактом она отказалась от участия в песенном конкурсе.

