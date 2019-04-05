В Украине потеплеет, небольшие дожди пройдут только на западе страны

В ближайшие сутки, 6 апреля, с Центральной Европы на территорию Украины начнет перемещаться более теплый воздух, вследствие чего температура еще немного повысится, особенно днем; в большинстве областей сохранится сухая погода. Как сообщает Укргидрометцентр, в субботу в большинстве областей Украины без осадков, лишь на Закарпатье и Карпатах днем дождь. Ветер юго-восточный, 5-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.



Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем 12-17° тепла; на Закарпатье ночью 4-9° тепла, днем 18-20°.



В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 5-12 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 14-16°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, за весь период метеорологических наблюдений в Киеве 6 апреля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 24,7 градусов тепла в 1968 году, а самая низкая – ночью на отметке 6,6 градусов мороза в 1942 году.



В воскресенье, 7 апреля, в западной части Украины - небольшой дождь, в Карпатах и на Закарпатье - умеренный дождь, на остальной территории - без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, на севере Левобережья до 2° мороза, днем 12-17° тепла; на Закарпатье ночью 5-10° тепла, днем 16-21°.



В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 14-16°.

