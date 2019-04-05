«Хаябуса-2» сбросил бомбу на поверхность астероида Рюгу

Японский зонд «Хаябуса-2» успешно сбросил 4,5-килограммовое взрывное устройство на поверхность астероида Рюгу. После сбрасывания аппарату удалось провести плановые маневры и избежать столкновения с выброшенным с поверхности веществом.



В ближайшие часы Японское агентство аэрокосмических исследований ожидает получения снимков, которые подтвердят, что в результате взрыва бомбы на поверхности астероида образовался кратер.



Предполагается, что в мае «Хаябуса-2» сядет на поверхность астероида и соберет с нее разлетевшиеся в результате взрыва частицы.



Целью миссии «Хаябусы-2» является доставка вещества с Рюгу на Землю. Ученые надеются, что его анализ позволит больше узнать о происхождении Вселенной.



В начале марта «Хаябуса-2» уже произвел забор грунта на Рюгу: тогда аппарат выстрелил в астероид танталовой пулей и специальным пылесосом собрал разлетевшиеся частицы.

