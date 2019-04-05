Ученые предсказали полное вымирание дельфинов

В Цюрихском университете и университете Бристоля группа ученых предсказала возможность полного вымирания дельфинов. Об этом сообщается на сайте Бристольского университета.



Специалисты изучили данные о влиянии глобального потепления и повышения температуры воды на репродукцию дельфинов у побережья Австралии. Оказалось, что повышение температуры в заливе Шарк на четыре градуса "убило" значительную часть местных водорослей, являющихся основой экосистемы.



Это привело к тому, что "уровень выживаемости" дельфинов снизился на 12%, также упала рождаемость млекопитающих. Также замечено повышение смертности новорожденных дельфинов и позднее наступление половозрелости.



Ученые пришли к выводу, что усиления негативных последствий глобального потепления может привести к полному вымиранию дельфинов.

