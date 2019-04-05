Барселона начнет переговоры с Месси о пожизненном контракте

Президент Барселоны Хосеп Бартомеу заявил, что планирует начать переговоры по новому контракту с нападающим Лионелем Месси, и хочет, чтобы он остался в клубе навсегда.



"Мы хотим продлить контракт с Месси. Он все еще молод, и имеет два года по текущему контракту. Он всегда совершенствуется и развивается. Я верю, что он будет выступать еще много лет. В ближайшие месяцы мы сядем с ним за стол переговоров, чтобы он мог провести это время в Барселоне".



"Месси – это игрок одного клуба. Он делает для нас больше, чем просто выступает на поле, его отношения с Барселоной будут длиться вечно. Мы хотим, чтобы Месси всегда оставался в Барселоне – в качестве игрока или на другой должности в клубе", – рассказал Бартомеу в интервью ESPN.



В текущем сезоне Месси провел 39 поединков в футболке "сине-гранатовых", забив 42 гола и совершив 21 ассист.

