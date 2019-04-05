Власти Киева решили запретить пассажирам метро есть, пить, агитировать и петь песни

Киевские власти решили изменить правила проезда в метрополитене. При этом новшества будут касаться не только отказа от жетонов, но и поведения пассажиров в подземке. Проект новых правил проезда в метро запрещает есть и пить в метро, петь песни, кататься на роликах и скейтах, сообщает UBR.



Согласно проекту обновленных правил проезда в метро, расширен перечень запретов для пассажиров:



- запрещено играть на музыкальных инструментах, петь песни или агитировать в метро;

- нельзя расклеивать рекламу;

- нельзя есть и пить продукты, которые могут испачкать пассажиров, включая мороженое;

- запрещается ездить в метро на самокатах, роликах и скейтах, а также любом другом транспорте.



