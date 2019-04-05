В Киевском парке украли сотни деревьев и кустов
В Деснянском районе злоумышленники совершили кражу в парке. Со сквера на проспекте Маяковского, где установлен памятник Воину-освободителю, грабители вынесли сотни кустов и деревьев. Полиция возбудили уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба КП СЗН Деснянского района на своей странице в Facebook.
"Поблагодарим за это нелюдей, что по-варварски лишили деснянцев возможности отдыхать в живописном сквере и осквернили место уважения тем, кто мужественно борется за свободу и мир на нашей земле", — говорится в сообщении.
Масштабы кражи просто поражают, из сквера украли такие зеленые насаждения:
261 шт. можжевельника казацкого;
38 шт. сосны горной;
14 шт. барбариса Тунберга;
12 шт. тису;
3 розы;
1 туя.
Источник: Strana.ua
16:00