В Киевском парке украли сотни деревьев и кустов

В Деснянском районе злоумышленники совершили кражу в парке. Со сквера на проспекте Маяковского, где установлен памятник Воину-освободителю, грабители вынесли сотни кустов и деревьев. Полиция возбудили уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба КП СЗН Деснянского района на своей странице в Facebook.



"Поблагодарим за это нелюдей, что по-варварски лишили деснянцев возможности отдыхать в живописном сквере и осквернили место уважения тем, кто мужественно борется за свободу и мир на нашей земле", — говорится в сообщении.



Масштабы кражи просто поражают, из сквера украли такие зеленые насаждения:



261 шт. можжевельника казацкого;

38 шт. сосны горной;

14 шт. барбариса Тунберга;

12 шт. тису;

3 розы;

1 туя.



