В супермаркете Киева покупателя убили одним ударом

В киевском супермаркете Сильпо в торговом центре Полярный на улице Калнышевского, между двумя мужчинами возник конфликт, который завершился смертью одного из них. Об этом сообщает Киев Оперативный в пятницу, 5 апреля.







Камера видеонаблюдения в магазине запечатлела, как возникла словесная перепалка между двумя парнями. Внезапно один из них резко ударил оппонента кулаком по голове. Тот упал на пол, а через некоторое время умер.



"Боец убежал. На вид молодой, 170 примерно рост, был в капюшоне и кепке, жилетка с толстыми белыми шнурками на капюшоне. Может, кто видел его или узнает – пожалуйста, сообщите 102 или обратитесь в Оболонское отделение полиции", – говорится в сообщении.



Официальных комментариев полиции в связи с произошедшим инцидентом нет.

