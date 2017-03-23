Зеленский приехал на анализы на бывшем авто Коломойского - нардеп

Автомобиль, на котором кандидат в президенты Владимир Зеленский, в пятницу, 5 апреля, приехал сдавать анализы, ранее принадлежал Игорю Коломойскому. Об этом сообщил народный депутат Владимир Арьев на своей странице в Facebook.



По словам Арьева, черный Mercedes-Benz S 600 2003 года выпуска с 23.03.2017 по 27.10.2017 был зарегистрирован на Игоря Коломойского. А с 28.10.2017 на Тимура Миндича, который является куратором медиа-бизнеса в группе Приват.



Напомним, сегодня Владимир Зеленский сдал анализы на содержание в организме алкоголя и наркотических веществ.



Как оказалось, анализы у него брал актер из сериала Сваты и участник кулинарного шоу, который работает в клинике массажистом.

