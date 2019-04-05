Еврокомиссия обвинила в картельном сговоре BMW, Daimler и Volkswagen

Еврокомиссия обвинила три крупных немецких автоконцерна – BMW, Daimler и Volkswagen – в картельном сговоре с целью сдерживания разработки технологий очистки выхлопных газов автомобилей на европейском рынке. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, обнародованном на ее сайте в пятницу, 5 апреля.



"Еврокомиссия направила BMW, Daimler и VW предварительное заключение, что в период с 2006 по 2014 год они сотрудничали для ограничения конкуренции в развитии технологий очистки выхлопных выбросов бензиновых и дизельных двигателей", – говорится в документе.



Еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер напомнила, что компании могут сотрудничать в различных формах для улучшения их продукции. Но европейские нормы по конкуренции не разрешают им сотрудничать с обратной целью – не улучшать свою продукцию, чтобы не конкурировать в повышении ее качества.



"Мы озабочены тем, что именно это произошло в случае BMW, Daimler и VW, которые, вероятно, нарушили эти нормы", – отметила Вестагер.



Теперь Еврокомиссия ожидает от автоконцернов ответа на выдвинутое в их адрес обвинение. Окончательно степень вины компаний определит антимонопольное расследование, которое ведется в настоящий момент. Сроки его завершения Еврокомиссия пока не называет.

