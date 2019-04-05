Порошенко собирается с визитом в Германию

Канцлер Германии Ангела Меркель 12 апреля примет в Берлине Петра Порошенко. Об этом сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, пишет в пятницу, 5 апреля, Интерфакс.



Так, отвечая на вопрос, почему Меркель не приглашала в гости других кандидатов на пост президента Украины, Зайберт отметил, что есть целый ряд тем, которые канцлер хочет обсудить с Порошенко.



"Петр Порошенко - действующий президент Украины. Эта встреча состоится", - отметил представитель правительства ФРГ.



По его словам, на переговорах речь пойдет о двухсторонних отношениях, внутриполитической ситуации в Украине и о реализации минских договоренностей.

