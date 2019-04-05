Опровергнута теория Стивена Хокинга

Группа японских ученых опровергла теорию Стивена Хокинга о природе темной материи. Об исследовании сообщает Science Alert.



Согласно теории Хокинга, во Вселенной есть группа небольших черных дыр, сформированных сразу после Большого взрыва, из скопления которых состоит темная материя. Они обладают небольшими размерами, но огромной массой: черная дыра с горизонтом событий 0,1 миллиметра должна иметь массу 67 квинтиллионов тонн. Их существование могло бы объяснить загадку недостающей массы Вселенной.



С помощью телескопа «Субару» на Гавайях ученые пытались зафиксировать искривления света от объектов, мимо которых движутся черные дыры. За семь часов попыток зафиксировать изменение яркости звезды вследствие прохождения первичной черной дыры между светилом и наблюдателем они сделали 190 снимков.



Если бы теория Хокинга была верна, ученые смогли бы наблюдать эффект линзы около тысячи раз, однако им удалось зафиксировать всего одно событие, подпадающее под описание. Таким образом, доля первичных черных дыр может составлять не более 0,1 процента всей темной материи, что опровергает статью Хокинга 1971 года.

