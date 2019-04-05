К концу года уровень инфляции снизится до 6% - Смолий

Согласно инфляционным прогнозам Национального банка Украины, на конец текущего года инфляция в Украине составит примерно 6%. Об этом заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий в интервью изданию Central Banking, передает УНН.



"Инфляция в 2018 году превысила как наши ожидания, так и наш целевой показатель. Однако впервые за много лет она оставалась в пределах десяти процентов. Мы повысили учетную ставку до 18% и видим результаты. Нам удалось сломать тенденцию, когда инфляция в 2015 году превышала 40%, и свести ее до значений, выраженных одной цифрой. Это отличный результат", - отметил он.



По его словам, жесткая монетарная политика доказала свою эффективность.



"Мы видим положительные тенденции. В конце декабря 2018-го инфляция равнялась 9,8%. На конец февраля этого года она снизилась до 8,8%, что приближается к нашим ожиданиям. Согласно нашим инфляционным прогнозам, на конец этого года инфляция будет примерно 6%. Это все еще превышает наш целевой показатель, но имеет тенденцию к снижению. Мы ожидаем, что уровень инфляции попадет в пределы целевого диапазона в первом квартале 2020 года", - отметил глава НБУ.



Он добавил, что инфляция превышала ожидания Национального банка в 2017 и 2018 годах потому, что монетарная политика НБУ не имеет всеобъемлющего влияния на этот процесс. Ведь существуют другие факторы, которые выходят за пределы полномочий центрального банка. К ним относятся тарифы на жилищно-коммунальные услуги, ситуация на внешних рынках, напряженное положение вокруг возможных споров, например с Китаем, все эти факторы влияют на торговое сальдо Украины.

