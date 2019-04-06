Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по делу о транзите

Россия выиграла у Украины спор в ВТО по транзиту украинских товаров, сообщила пресс-служба Минэкономразвития. Отмечается, что претензии Киева признаны необоснованными. Третейская группа согласилась с тем, что Россия была вынуждена защищать свою безопасность в "условиях чрезвычайных обстоятельств в международных отношениях".

Эти меры полностью соответствуют статье XXI Генерального соглашения по тарифам и торговле ("Исключения по соображениям безопасности").



Решение вступит в силу после его утверждения органом ВТО по разрешению споров, если не поступит апелляция.



Министр экономического развития Максим Орешкин подчеркнул, что победа делает более весомыми аргументы России в споре с США: "В прошлом году США ввели пошлины на импорт стали и алюминия, и теперь американские власти пытаются объяснить этот шаг именно необходимостью защиты национальной безопасности <…> Наша победа в ВТО, таким образом, имеет системное значение для развития организации".



Москва ввела ограничение на транзит украинских товаров одновременно с началом действия зоны свободной торговли между Киевом и ЕС. Грузовые перевозки с Украины в Казахстан через Россию должны проходить через определенные КПП при наличии системы ГЛОНАСС.

